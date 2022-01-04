اللقاء الشهري لـ”بشر” يناقش “دور الموارد البشرية في تنمية السياحة”

تقيم الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر”، غدا الأربعاء، اللقاء الشهري الرابع عشر، تحت عنوان “دور الموارد البشرية في تنمية السياحة”، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء افتراضياً عبر تطبيق “زوم”، علي يوسف عبدالله اليوسف، عضو هيئة تدريب في كلية السياحة والفندقة.

وعلي اليوسف، يحمل شهادة الماجستير من جامعة فلندرز الأسترالية، وهو مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدرب ومستشار في معهد “بلا حدود للتدريب”، ومرشد سياحي معتمد من وزارة السياحة وتولى اليوسف منصب رئيس اللجنة العلمية للبحوث في كلية السياحة والفندقة، وعمل مدرب متعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

وشارك اليوسف في ندوات وورش عمل ومحاضرات عن السياحة ودورها الاقتصادين وتنظيم فعاليات سياحية وترفيهية تراثية محلية، كما شارك في عدد من المؤتمرات الدولية والإقليمية

ويعتبر اليوسف أول سعودي يشارك بورقة عمل في مؤتمر اليونيسكو الخامس للهوية المحلية وإدارة السياحة في مؤتمر التراث العالمي 2017م، وأول سعودي يقدم بحث علمي عن سوء الخدمات المقدمة في محطات الطرق السريعة في المملكة 2010م، وابتكر اليوسف تسع خطوات فعالة لتعلم اللغة الإنجليزية تم اعتمادها كمحاضرة علمية رسمية في جامعة فلندرز في استراليا بعد نجاحها في معهد اللغة، وله كتاب مؤلف بعنوان ” تجربتي في الابتعاث بين النجاح والابتكار، وله بحث علمي نشر في أكثر من مجلة علمية محكمة، كما حصل اليوسف على جائزة التميز في التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ويناقش اللقاء، أربعة محاور أساسية ومهمة؛ حيث يسلط المحور الأول الضوء على صناعة السياحة وأهميتها، فيما يأتي المحور الثاني بعنوان ” التنمية السياحية المستدامة “، بينما يناقش المحور الثالث أهمية العنصر البشري في التنمية السياحية. أما المحور الرابع فإنه يتطرق إلى الفرص الوظيفية في قطاع السياحة والضيافة.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر من عام 2020م ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.