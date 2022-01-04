العمور والراجحي يحصدان أول الشقح والحمر ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

في ثالث أيام منافسات أشواط الجمل، بعرض الشقح والحمر فئة سيف الملك، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، حقق هادي عبدالله العمور المركز الأول والثالث في الشقح.

وحصل على المركز الأول والثاني في الحمر عبدالمحسن صالح الراجحي، وحصل على المركز الثاني في لون الشقح رثوان بن بداح الدوسري، وحل سيف عبدالله الشلوي رابعاً، يليه مبارك محمد الشهري، وجاء سادساً متعب بن حزام بن حثلين، ثم محماس حزمي السبيعي، يليه ثقل هادي الدوسري، فيما حصل على المركز التاسع فيصل غزاي العتيبي، وأخيراً في المركز العاشر فهيد بن ثنو الدوسري.

وفي فئه الحمر، حقق المركز الثالث ماجد ناصر السبيعي، وحصل على الرابع شليوح بن سطام المطيري، وجاء سادساً فرج فخري الحربي، يليه عبدالله البغيلي الرشيدي، ثم خليفة محمد العتيبي، وجاء ثامناً محمد مسيفر السواط، يليه تركي طاحس العتيبي، وعاشراً فهد مشعان العتيبي.