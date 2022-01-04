“الحياة الفطرية”: بدء فترة تصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بأن فترة السماح بتصحيح أوضاع الصقور مجهولة المصدر، تبدأ من تاريخ 4 يناير الجاري وحتى 4 أبريل المقبل، على أن يتم تقديم الطلبات عبر خدمة إصدار شهادات الملكية في منصة فطري، وأن تتوافق الطلبات مع الاشتراطات والضوابط المحددة لذلك.

يأتي ذلك تطبيقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، ولإتاحة الفرصة لملاك الصقور مجهولة المصدر لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع النظام واللائحة، ولمساعدتهم والتسهيل عليهم في إصدار التراخيص أو الجوازات مستقبلا.