متحدث “الصحة”: سنتوسع في إعطاء اللقاحات للأطفال خلال فترة قريبة

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أنه سيتم التوسع في إعطاء اللقاحات للأطفال خلال فترة قريبة.

وقال، إنه من المهم للحامل من بداية الحمل إلى نهايته حصولها على جرعات اللقاح المضادة لكورونا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي”، اليوم، أنه من المهم أخذ الجرعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وليس متابعة عدد حالات فيروس كورونا.

وتابع: “من أخذوا الجرعة التنشيطية وأصابهم الفيروس لم يحتاجوا للرعاية الصحية، مما يؤكد أن استكمال الجرعات يحمي من مضار الفيروس”.

وأشار إلى أن العودة للحياة الطبيعية بدون التقيد بالإجراءات الاحترازية هي معادلة غير موجودة في ظل الجائحة، مؤكدا أنه من لم يأخذ اللقاح وأصابه الفيروس قد يحتاج للعناية الحرجة.