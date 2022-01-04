الاتحاد السعودي لكرة القدم يوقِّع مذكرة تفاهم مع اتحاد ساحل العاج

وقَّع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد ساحل العاج لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقّعها رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ورئيس اتحاد ساحل العاج مريم داو غابالا، بحضور الأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم وعضو اتحاد ساحل العاج آبي سيمون، ضمن جهود الاتحاد السعودي لتعزيز أطر التعاون مع جميع الاتحادات بمختلف القارات، وتعزيز الشراكات الثنائية بينها.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش المعسكر الذي يقيمة منتخب ساحل العاج في جدة استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.