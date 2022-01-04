الأولى عالميا .. أبل تتخطى 3 تريليونات دولار

أصبحت شركة “أبل” يوم الإثنين أول شركة في العالم تصل قيمتها السوقية إلى ثلاثة تريليونات دولار، قبل أن تتراجع قليلًا عن هذا المستوى التاريخي بنهاية التعاملات، وذلك بفضل ثقة المستثمرين في الشركة التي تصنع هواتف آيفون في الوقت الذي تستكشف فيه أسواقًا جديدة مثل السيارات الذاتية القيادة والواقع الافتراضي.

وارتفعت أسهم الشركة إلى 182.88 دولارًا في منتصف أول أيام التداول في العام الجديد، وهو رقم قياسي جديد أوصل قيمة الشركة السوقية إلى أعلى بقليل من ثلاثة تريليونات دولار.

غير أن السهم أنهى الجلسة مرتفعًا 2.5% إلى 182.01 دولار، لتتراجع قيمتها السوقية إلى 2.99 تريليون دولار.

واستغرق وصول قيمة أبل السوقية من تريليونين إلى ثلاثة تريليونات دولار 16 شهرًا، بفضل ارتفاع سهمها بشدة في الآونة الأخيرة.

وبعد تجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار، تركت أبل مايكروسوفت وحيدة في نادي التريليوني دولار قبل أن تعود إليها مع نهاية التعاملات. إذ تبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت حاليًا حوالي 2.5 تريليون دولار.