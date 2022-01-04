أمريكا تدين احتجاز الحوثيين السفينة الإماراتية “روابي” و تطالب بالإفراج الفوري عنها

حثت الخارجية الأميركية الحوثيين على الإفراج الفوري عن سفينة “روابي” التي ترفع علم الإمارات وطاقمها ووقف كل أعمال العنف

وقالت الخارجية الأميركية إن تصرفات الحوثيين تأتي في وقت يجب فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة

و أكدت أن احتجاز الحوثيين سفينة “روابي” يتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر ويهدد التجارة الدولية والأمن

و أدانت الخارجية الأمريكية احتجاز الحوثيين سفينة ترفع علم الإمارات على سواحل الحديدة في اليمن