تصريحات الصويان عن القبيلة تثير الجدل #القبيله_خط_احمر

أثارت تصريحات الدكتور سعد عبد الله الصويان بشأن القبيلة الكثير من الجدل في الشارع السعودي و على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان الدكتور الصويان، وهو أكاديمي سعودي و أستاذ في علم الاجتماع، قد اقترح تدشين حركة أو مشروع للتصاهر و التزاوج بين القبيلي وغير القبيلي و بين أبناء القبائل للقضاء على القبلية لأنه لم يعد لها داع على -حد قوله-

وقال د.سعد الصويان في لقاء له ببرنامج في الصورة:” أتمنى من صناع القرار تدشين حركة أو برنامج للتشجيع على التزاوج والتصاهر بين “القبيلة وغير القبيلة والبدوي والحضري والشيعي والسني” من أجل دمج المجتمع، مؤكدا أن فكرة القبيلة هي فكرة أسطورية ، ولابد من حلها لدمج المجتمع .

و تسبب كلام الصويان في حالة من الجدل و النقاش الساخن على مواقع التواصل الاجتماعي مابين مؤيد للفكرة و معترض عليها.

و عبر الباحث والمستشار في الشؤون الأمنية والقضايا الفكرية الدكتور محمد الحدلاء عن رأيه على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: “القبيلة مكون اساسي من المجتمع واستفزاز المجتمع في أهم مكوناته غير مقبول او معقول واستهانة به وماقاله هذا السفيه ليس وجهت نظر بل محاولة جر المجتمع لعنصرية اشعل هو نارها يجب الاخذ على يده وتأديبه مع وضع خطوط حمراء لمعد ومقدم البرنامج لايتجاوزها لخلفيته المعروفه

و من جانبه قال منذر آل الشيخ مبارك: “لا أعلم بماذا يزعج اسم القبيلة البعض ولا أعلم لماذا تتكرر بعض الدعوات!!

لا أصدق أن الهدف الوطن ولو كان كذلك لوجدوا الجواب في معارك توحيد الوطن ولوجدوه الآن في الحد الجنوبي !!

#القبيلة هوية وإنتماء للدين وللوطن وولاء وطاعة لولاة الأمر !!

و على جانب آخر عبر الكثيرين عن ترحيبهم بكلام الصويان، مثمنين الفكرة التي طرحها وهي فكرة تدشن لمفهوم الوطن الأشمل و الأعم ونبذ التعصب ، حيث قال بعضهم أن الرجل يريد أن يطوي صفحة القبلية و يفتح صفحة تقوم على مفهوم الدولة و التواصل و وحدة المجتمع تحت اسم السعودية .

فيما دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج حمل اسم القبيلة خط أحمر تصدر “ترند” موقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، حيث حمل الكثير من الانتقادات و الردود.”