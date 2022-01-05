شاهد بالصور.. تعليم الطائف يحتفل بتقاعد «حسن المالكي»

بحضور سعادة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للشؤون المدرسية محمد عامر النفيعي ومساعده للخدمات المساندة المهندس وسام حابس وعدد من قيادات التعليم احتفلت إدارة الشؤون الادارية والمالية بتقاعد الزميل حسن محمد المالكي.

وقد اشتمل الحفل على العديد من الفقرات واحتوت على كلمة للمدير العام للتعليم طلال بن مبارك اللهيبي قال فيها : إن تكريم من خدم التعليم يأتي تقديراً لجهوده المبذولة في الميدان وبذله الغالي والنفيس لخدمة الأجيال، والإسهام في بناء التنمية للوطن الغالي مشيداً بما أداه المالكي وبذل من جهد أثناء تأديته لعمله بكل اخلاص وتفاني.

وما قام به من جهد خلال عمله في التعليم مما كان له الأثر في الميدان التعليمي سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء ويجعل ماقدمه في ميزان حسناته.

ومقدما شكره للخدمات المساندة والادارات المشاركة في الاعداد والتجهيز لهذا الاحتفال ثم تم تقديم الهدايا والدروع للمحتفى بهم.

فيما قدم مساعد المدير العام للخدمات المساعدة المهندس وسام حابس شكره لمدير ومنسوبي إدارة الشؤون الادارية والمالية والشكر موصول لجميع الادارت المشاركة في حفل تكريم الزميل المالكي سائلا الله لهم التوفيق والسداد.