عسير: ضبط ٣٥ منشآت مخالفة لإجراءات #كورونا

نفذت فرق الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير خلال اليومين الماضيين ، ١٢٥٤ جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وقاعات الأفراح بالمنطقة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا والتي نتج عن تلك الجولات ضبط ٣٥ منشآت مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، في المراكز التجارية وقاعات الافراح للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية.

ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة “ممتثل” بمدن ومحافظات المنطقة كافة.

وتدعو أمانة عسير الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يُتجاوز بها الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية؛ لمعالجتها عبر رقم البلاغات الموحد 940 .