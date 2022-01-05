رسمياً: تحديد نسب الحضور الجماهيري في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، موافقة “كاف” على تحديد نسبة الحضور الجماهيري بشكل رسمي، في مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

ذكر الخطاب الذي نشره الاتحاد الكاميروني عبر موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تبلغ نسبة الحضور الجماهيري في مباريات المجموعة الأولى التي تضم المنتخب الكاميروني 80% من سعة الملعب.

فيما حدد “كاف” نسبة الحضور في مباريات بقية المنتخبات والمجموعات، لتبلغ 60% من سعة الملعب، وذلك مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، بدءاً من الافتتاح 9 يناير وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه.

وكانت أمم أفريقيا تأجلت لمدة عام كامل بسبب تداعيات فيروس كورونا، التي تسببت فى تأخير التصفيات المؤهلة للبطولة في العام قبل الماضي.

وتقام البطولة بمشاركة 24 فريقاًً للمرة الثانية فى تاريخ البطولة، بعدما قرر “كاف” زيادة عدد المنتخبات من 16 إلى 24 فريقاً، بدءاً من نسخة 2019 التي أقيمت في مصر.