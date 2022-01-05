ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.88 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأربعاء 5 يناير/كانون الثاني 2022، بالتوازي مع صعود المعدن النفيس عالميًا.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، إلى نحو 219.29 ريال (58.39 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الأربعاء في السعودية، نحو 191.88 ريال (51.09 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى نحو 164.47 ريال (43.79 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 127.92 ريال (34.06 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة، ارتفاعاً إلى نحو 6,820 ريال (1816 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء في السعودية، نحو 1,535 (408.76 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأمريكية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض منذ ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب بنسبة 0.78% في العقود الفورية إلى 1814.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%.

وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس “عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم.. ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا”.

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.2% إلى 22.82 دولار للأوقية، بينما استقر سعر البلاتين عند 954.52 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1832.64 دولار.