قفزة خطيرة في #الهند.. إصابات #كورونا العالمية إلى 296 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 295 مليونا و607 آلاف و37 مصابا، حتى صباح الأربعاء 5 يناير/ كانون الثاني 2022.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و474 ألفا و493 حالة، فيما تعافى 256 مليونا و176 ألفا و920 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 58097 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم ، وهو ما يمثل ضعفي الرقم المسجل قبل أربعة أيام فقط، ليتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 35 مليون حالة.

وزاد عدد الوفيات 534 ليرتفع الإجمالي إلى 482551.

كما سجلت ألمانيا 58912 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 7.297.320 إصابة.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أنه سجّل 346 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 112925 وفاة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 91 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، انخفاضا من 175 في اليوم السابق.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم امس 102932 إصابة مؤكدة , ولم تُسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 828,417 إصابة ‏جديدة و 1,559 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 56,310,718 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 825,106 حالة وفاة.‏