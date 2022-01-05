إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس #كورونا

أثبتت نتائج فحوص للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إصابته بفيروس كورونا بحسب وكالة الأنباء الرسمية التي أشارت إلى أن الأعراض التي يعاني منها الرجل البالغ من العمر 65 عاماً “خفيفة”.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية أمس الثلاثاء إن الرئيس الذي يتولى السلطة منذ أغسطس 2019 خضع لفحوص الإثنين “بعد إصابته بنزلة برد”، مضيفة أن هناك “نتيجة إيجابية وإصابة بفيروس كوفيد-19 مع أعراض خفيفة”.

وسجلت موريتانيا الدولة الفقيرة في منطقة الساحل التي يبلغ عدد سكانها 4,5 ملايين نسمة، 872 وفاة من أصل 43 ألف إصابة بكوفيد منذ بداية الوباء قبل عامين.

وتم تطعيم نحو 1,3 مليون شخص حتى الاثنين الماضي.