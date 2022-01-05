السعودية: ارتفاع رصيد #الاستثمار_الأجنبي إلى 2378.8 مليار ريال

ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث 2021، إلى 2378.8 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 حيث بلغ 1984.3 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ومقارنة بالربع الثاني 2021، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعًا بنحو 112.5 مليار ريال ما يعادل 5%.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 41% من الإجمالي، ما يعادل 971.8 مليار ريال.

بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 796.8 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 610.3 مليار ريال.