ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا يدفع ناقلات الغاز المسال لتحويل مسارها

رصدت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن المزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تحول مسار إبحارها من الصين إلى أوروبا، رغم أن هذا يحمل التجار مئات الآلاف من الدولارات كتكاليف إضافية، وذلك للاستفادة من العلاوة السعرية.

ووفقا للوكالة، فقد جرى إعادة توجيه 13 ناقلة للغاز الطبيعي المسال تم تحميلها بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وغرب أفريقيا، لتتوجه إلى أوروبا بدلا من آسيا، وذلك مقابل ثماني ناقلات الأسبوع السابق.

ولفتت الوكالة إلى أنه في إحدى الحالات، أعاد التجار عبور ناقلة عبر قناة بنما ودفعوا للمرة الثانية رسوم عبور القناة التي تقدر بنحو 400 ألف دولار.

وتسببت أزمة الطاقة في أوروبا إلى رفع أسعار الغاز في القارة مقارنة بآسيا.

ولكن مع تدفق المزيد من الشحنات إلى أوروبا للمساعدة في تخفيف حدة الأزمة، تتراجع احتمالات تحقيق الأرباح عن طريق المراجحة بسرعة، وقد لا تستفيد منها الشحنات التي تصل في شباط/فبراير.