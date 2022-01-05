الذهب يتحرك في نطاق ضيق في انتظار “الفائدة الأمريكية”

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الأربعاء إذ عزز ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون الإقبال عليه كملاذ آمن للاستثمارات.

لكن حركة التداول ظلت حبيسة نطاق محدود إذ يترقب المستثمرون تفاصيل اجتماع لجنة السياسات الأخير بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مع تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1818.79 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1025 بتوقيت جرينتش كما ارتفع سعره في المعاملات الآجلة بالسوق الأمريكية 0.3 في المئة إلى 1819.50 دولار.

وتترقب الأسواق تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 14 و15 ديسمبر كانون الأول الماضي التي تصدر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش اليوم وربما تلقي الضوء على خطة المجلس لرفع الفائدة وتخفيف إجراءات التحفيز التي كانت الجائحة دافعا لاتخاذها.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 23.06 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفع سعر البلاتين 0.9 في المئة إلى 980 دولارا للأوقية والبلاديوم 2.1 في المئة إلى 1910.08 دولار للأوقية.