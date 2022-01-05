كأس الرابطة: تأجيل مباراة أرسنال وليفربول بعد تفاقم أزمة كوفيد-19

أكد نادي ليفربول تأجيل مباراته ضد أرسنال التي كانت ستجمع بينهما الخميس في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم بسبب تفاقم أزمة كوفيد-19 في صفوف الأخير.

وازدادت الحال سوءا في ليفربول بعد اكتشاف فحص إيجابي لمساعد المدرب بيب لياندرز اليوم.

وقال ليفربول في بيان “وافقت رابطة الدوري الإنجليزي على طلب ليفربول بتأجيل هذه المباراة بعد تزايد عدد الإصابات بكوفيد-19 في صفوف اللاعبين والجهاز الفني”.

وكان ليفربول طالب الرابطة الإنجليزية بتأجيل مباراته مع أرسنال وقال بيان صادر عنه الأربعاء أيضا “تأتي نتيجة لياندرز بالإضافة إلى عدد من الحالات المشتبه بها في صفوف اللاعبين والجهاز الفني الثلاثاء ما ادى إلى إلغاء الحصة التدريبية”.

وأضاف البيان “نتيجة تفشي الوباء وتعليق الاستعدادات بالاضافة الى اصابات عدة داخل صفوف الفريق، قام النادي بالطلب من الرابطة الانكليزية تأجيل مباراة الخميس ضد أرسنال علما أن الحالة الإيجابية للياندرز جاءت بعد تقديم هذا الطلب”.

وكان مدرب ليفربول الألماني يورجن كلوب غاب عن مباراة القمة ضد تشلسي الأحد الماضي بداعي إصابته بفيروس كورونا وحل بدلا منه لياندرز، بالإضافة إلى حالات إيجابية اخرى تتعلق بالحارس البرازيلي اليسون، ومواطنه المهاجم روبرتو فيرمينو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

ويعاني ليفربول أيضا من إصابات بدنية الإسباني تياغو الكانتارا، الياباني تاكومي مينامينو وناثانيال فيليبس بالإضافة إلى غياب الثلاثي السنغالي ساديو مانيه، المصري محمد صلاح والغيني نابي كيتا للالتحاق بمنتخباتهم المشاركة في كأس الامم الافريقية.

يذكر ان ليفربول قرر إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر عقده الأربعاء عشية المباراة وكان من المقرر أن يشارك فيه لياندرز.