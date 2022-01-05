الهيئة السعودية للملكية الفكرية تضبط 95 ألف مادة منتهكة للحقوق

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها الخاص بالإنفاذ لعام 2021م، بالتعاون مع وزارة التجارة، والأمن العام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وذلك بهدف احترام حقوق الملكية الفكرية في المملكة.

وبيّن التقرير أنه تم ضبط أكثر من 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال جولات ميدانية على المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين بمختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت المضبوطات على كتب منسوخة وأجهزة بث فضائي وأجهزة تخزين برامج الحاسب الآلي، كما جرى التفتيش والرصد الإلكتروني من خلال حجب أكثر من 2000 موقع إلكتروني منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

وشكّلت المصنفات الخاضعة لنظام حماية حقوق المؤلف أكثر من 9 آلاف مصنف منتهك للحقوق، بينما شكّلت المنتجات المقلدة للعلامات التجارية أكثر من 85 ألف منتج مخالف لنظام العلامات التجارية، حيث شملت المصنفات المنتهكة لنظام حماية حقوق المؤلف، الإلكترونيات والتسجيلات وبرمجيات الحاسب وأكواد اشتراكات البث المشفر، إضافةً إلى أجهزة الحاسب الآلي وغيرها، بينما اشتملت المنتجات المنتهكة لنظام العلامات التجارية على إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والملابس الرياضية المقلدة وإكسسوارات العلامات التجارية والجلديات وإكسسوارات المركبات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن الهيئة تسعى من خلال الحملات التفتيشية المستمرة مع الجهات الشريكة إلى تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يسهم في دعم المبدعين والمبدعات في المملكة، وبناء مجتمع واعٍ مبني على الاستثمار من خلال تعظيم القِيَم غير الملموسة التي تعتمد على الإبداعات البشرية.

وشددت “الملكية الفكرية” على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، مهيبةً بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa أو البريد الإلكتروني الرسمي [email protected]، أو الرقم المباشر للهيئة 9200021421.