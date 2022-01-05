طيران أديل يطلق أولى رحلاته من الرياض إلى الطائف

دشن “طيران أديل” الشركة الأقوى صعوداً في صناعة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء 5 يناير 2022م أولى رحلاته المنتظمة من الرياض إلى الطائف غرب المملكة والتي أصبح اليوم يصلها عبر 4 رحلات يومية في الاتجاهين، رحلتين مجدولتين يومية من وإلى الرياض، ورحلتان يومية قائمة من وإلى الدمام، وذلك انطلاقاً من خطة الشركة التوسعية للوصول إلى جميع المناطق والمدن الرئيسية بالمملكة.

ويأتي تسيير الرحلة الجديدة من وإلى الطائف بالتزامن مع اطلاق العديد من البرامج والفعاليات السياحية والترفيهية الضخمة التي تشهدها المملكة وفي مقدمتها موسم الرياض، حيث أصبح السفر الداخلي يشهد طلباً متزايداً على الرحلات الجوية من والى مختلف مناطق المملكة، وذلك بهدف خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية من خلال زيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية القادمة والمغادرة بما يساهم في تنمية حركة السفر بالربط بينها برحلات جوية يومية وبأسعار مناسبة.

هذا، وأقيم حفل رسمي داخل صالة المغادرة بمطار الملك خالد الدولي، بحضور مدير التسويق بطيران اديل الاستاذ سهيل الــغــامــدي و مدير تطوير حركة الطيران بشركة مطارات الرياض الاستاذ زيد مسلم وعدد من مسؤولي ومنسوبي المطار وبمشاركة مجموعة من الركاب المسافرين على متن الرحلة ونخبة من الإعلاميين.



وبهذه المناسبة صرح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمات العملاء بطيران اديل الاستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم مؤكداً على أهمية مدينة “الطائف” عروس المصائف والتي تعد نجمة مضيئة في غرب المملكة، منوهاً بمكانتها السياحية والثقافية والتاريخية المتميزة كأحد الوجهات الرئيسية داخل المملكة، إلى جانب قربها من المشاعر المقدسة وكونها بوابة مكة المكرمة الشرقية لقاصدي الحج والعمرة، مشيراً إلى أن الطائف المأنوس يشهد مشاريع نهضة تنموية ضخمة تسابق الزمن في شتى المجالات والتي سيؤهلها بجدارة في أن تصبح واجهةً سياحية ووجهة استثمارية متقدمة.

وأضاف البراهيم قوله : طيران أديل هو أحد أجنحة رؤية 2030 والذي حلق بها بكل فخر منذ بدايات انطلاقة كما يجند كافة منسوبيه وطاقاته لتحقيق مستهدفاتها وأهدافها، حيث أولت الشركة اهتماما كبيرا لخدمة كافة مناطق المملكة والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية، وهذه اللحظات السعيدة وفي هذا اليوم المميز، سيتم اطلاق أول رحلة ما بين الرياض الحبيبة والطائف عروس المصائف، لتأتي مناسبتنا اليوم، متزامنة مع بداية العام الميلادي الجديد 2022 نسأل الله ان يكون عام خير وتقدم وازدهار لوطننا الغالي الذي في كل يوم ومع اشراقة كل صباح يحقق الإنجاز تلو الإنجاز بطموحات عالية تعانق السماء أبهرت العالم”.

بعد ذلك تم تقطيع تورتة بهذه المناسبة، وفي الختام ودع موظفو أديل المسافرين على متن الرحلة الأولى من الرياض إلى الطائف والتي تحمل الرقم (F354) بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة وموفقة.