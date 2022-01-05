تقرير يفضح دور حزب الله في هجمات الخبر 1996

كشف تقرير حصري لـ”الحدث.نت” بالتفاصيل دور حزب الله في هجمات الخبر بـ1996
وأوضح التقرير أن حزب الله في 1996 كان ظاهره مقاومة بوجه إسرائيل وباطنه التغلغل بالمنطقة
و أكد التقرير أن حزب الله غسل أدمغة سعوديين لنقلهم إلى سوريا في 1996 للانضمام لمعسكرات تدريب، وأن المغسّل مخطط هجمات الخبر كان لديه جوازات سفر مزورة زودها به الحرس الثوري
وقال نهاد المشنوق لـ”الحدث” إن المغسّل وهو مخطط هجمات الخبر كان وصل لبيروت بـ2015 ومعه جوازا إيرانيا، والحرس الثوري أنشأ حزب الله فرع الحجاز للتغلغل بالدول العربية منذ التسعينيات