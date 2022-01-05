تقرير يفضح دور حزب الله في هجمات الخبر 1996

‏‎كشف تقرير حصري لـ”الحدث.نت” بالتفاصيل دور حزب الله في هجمات الخبر بـ1996

‏‎وأوضح التقرير أن حزب الله في 1996 كان ظاهره مقاومة بوجه إسرائيل وباطنه التغلغل بالمنطقة

‏‎و أكد التقرير أن حزب الله غسل أدمغة سعوديين لنقلهم إلى سوريا في 1996 للانضمام لمعسكرات تدريب، وأن المغسّل مخطط هجمات الخبر كان لديه جوازات سفر مزورة زودها به الحرس الثوري

‏‎وقال نهاد المشنوق لـ”الحدث” إن المغسّل وهو مخطط هجمات الخبر كان وصل لبيروت بـ2015 ومعه جوازا إيرانيا، والحرس الثوري أنشأ حزب الله فرع الحجاز للتغلغل بالدول العربية منذ التسعينيات