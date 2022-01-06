طقس_الخميس: ضباب في الرياض والقصيم وأمطار بمكة وجازان والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض.

في حين تكون الرياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة وتكون جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-32 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف , وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي.