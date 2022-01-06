الضمان_الاجتماعي: تدريب وتأهيل المستفيدين وابناءهم لسوق العمل في شقراء

عقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة شقراء التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مذكرة اتفاقية مع المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشقراء للتعاون بين الجهتين في مجال تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان وابناءهم بالمحافظة.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين مدير مكتب الضمان الاجتماعي بشقراء أ. سعد العتيبي ومدير المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشقراء أ. عبدالرحمن المنيع على تدريب وتأهيل مستفيدي الضمان ببرامج تناسب احتياجات سوق العمل وتوفير مستلزمات التدريب والمدربين المختصين.

بالإضافة إلى منح ابناء وبنات مستفيدي الضمان بالمحافظة الأولوية في الالتحاق بالبرامج الفصلية بفرع الكلية في جميع التخصصات وتسهيل عملية قبولهم حسب السياسات والإجراءات المتبعة.

يشار الى ان جميع البرامج التدريبية والتطويرية المقدمة ضمن بنود الاتفاقية تنقسم الى فترتين مسائية “فنية” وصباحية “فصلية “ويكون الاختيار بينها بحسب ظروف ورغبات المستفيدين من خدمات مكتب الضمان الاجتماعي بشقراء.