بلاتر يرفض خطط “فيفا” بإقامة كأس العالم كل عامين

أعلن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جوزيف بلاتر، رفضه الواضح لخطط الاتحاد الخاصة بإقامة نهائيات كأس العالم كل عامين.

أبدى بلاتر 85 عاماً، الذي ترأس “فيفا” ما بين عامي 1998 و2015 قبل إسقاطه في فضيحة فساد، معارضته للفكرة، التي تشكل جزءاً من حزمة أوسع من الإصلاحات المقترحة لجدول المباريات الدولية بعد عام 2024.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي أيه ميديا عن بلاتر، قوله على حسابه الخاص بموقع تويتر: “فيما يتعلق بإقامة بكأس العالم كل عامين، يجب ألا ننسى أن أساس لعبتنا هو الأندية ومدى تأثيرها على المجتمع، وإذا كانت المنتخبات الوطنية هس التي تلعب فقط، فإن النادي يفقد حقه في الوجود، ولذلك فإنني أعلن رفضي الواضح بإقامة المونديال كل عامين”.

وربما لاتكون معارضة بلاتر لخطط “فيفا” مفاجأة كبيرة، بالنظر إلى أن لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي فرضت حظراً جديداً عليه في مارس الماضي، لمدة 6 أعوام و4 أشهر، بعد أن اكتشفت أنه جزء من دائرة من المسؤولين الفاسدين الذين سعوا لمنح أنفسهم أكثر من 50 مليون يورو (68 مليون دولار) مدفوعات غير معلنة.