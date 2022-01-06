شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في #الدفاع_المدني #وظايف_شاغرة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن توفر 13 وظيفة صحية شاغرة للرجال عبر منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة”.

آلية التقديم:

الدخول إلى منظومة التوظيف (جدارة) والتأكد من صحة البيانات وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثانياً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

سيتم ترشيح الأعلى معدلة وذلك للمعدلات (50)% فما فوق وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجاً.

الوظائف المعلنة عنها للرجال يتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطة.

الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم المحددة لن يتاح لها دخول المفاضلة على الوظائف المعلنة.

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وسيتم التقديم عبر منظومة التوظيف الإلكتروني “جدارة” عبر الرابط التالي: https://eservices.masar.sa

وذلك اعتبارًا من الخميس 3 / 6 / 1443 هـ حتى الخميس 10 / 6 / 1443 هـ.