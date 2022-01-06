تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الخميس 6 يناير/كانون الثاني 2022، مع تراجع المعدن النفيس عالميًا.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، إلى نحو 217.38 ريال (57.97 دولار)، مقابل 218.77 ريال (58.24 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) عند فتح تعاملات الخميس في السعودية، نحو 190.21 ريال (50.72 دولار)، مقابل 191.43 ريال (50.97 دولار) الأربعاء.

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية في بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 163.03 ريال (43.48دولار)، مقابل 164.08 ريال (43.68 دولار) أمس.

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الخميس، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.80 ريال (33.81 دولار)، مقابل 127.62 ريال (33.98 دولار) الأربعاء.

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية اليوم الخميس، خلال التعاملات المبكرة، 6,765 ريال (1,804دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) في مستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية، نحو 1,521.66 ريال (405.78 دولار).