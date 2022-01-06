إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 298.3 مليوناً

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 298 مليونا و303 آلاف و976 مصابا، حتى صباح الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و482 ألفا و492 حالة، فيما تعافى 256 مليونا و874 ألفا و11 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث سجلت البلاد 90928 إصابة مقارنة مع 58097 في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 35.11 مليون حالة و 482876 وفاة.

أظهرت بيانات من وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20626 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و94 وفاة أمس الأربعاء.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى أربعة ملايين و29274 بينما يرتفع عدد الوفيات إلى 299805.

سجلت كوريا الجنوبية 4126 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينها 3931 حالة عدوى محلية حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوكالة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 653 ألفا و792 حالة.

كما أضافت البلاد 49 حالة وفاة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5887 وفاة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 27267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و129 وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البرازيل إلى 22 مليونا و351104 حالات منذ بداية الجائحة في حين بلغت الحصيلة الرسمية للوفيات 619513 وفقا لبيانات الوزارة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 189 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، ارتفاعا من 91 في اليوم السابق.

وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى نهاية يوم الأربعاء 103121 إصابة مؤكدة.