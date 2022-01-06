” #الموارد_البشرية”: نتائج الضمان الاجتماعي المطور ستكون تدريجيًّا وعبر رسائل نصية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تُباشر الإعلان عن نتائج الضمان الاجتماعي المطور تدريجيًّا.‎

وبيّنت في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة المقبلة.

ولفتت الوزارة عبر حسابها الرسمي بتويتر الخاص بـ”العناية بالعملاء”، إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون بشكل تدريجي مع إرسال رسالة نصية بنتيجة الاستحقاق.

جدير بالذكر أن التطوير الجديد لنظام الضمان الاجتماعي، يشمل الموظف وغير الموظف أو المتقاعد.. والمعيار الأساسي له هو القدرة المالية على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن؛ بغضِّ النظر عن عمر المستفيد.