وفاة الممثلة المصرية #مها_أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف في ساعة مبكرة من يوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن “صلاة الجنازة غدا ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم” في القاهرة.

والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.

وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث منى ومنال وميرفت فرقة “الفور إم” في نهاية السبعينيات وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

ودرست الفنانة المصرية الراحلة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعد “مها” الزوجة الرابعة والأخيرة للمطرب عمر خورشيد، حيث تزوجته ببداية عام 1981 قبل وفاته بأشهر قليلة ولذلك لم يستمر زواجهما إلا مدة قصيرة.