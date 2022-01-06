البنك_المركزي_السعودي ينظم افتراضياً الورشة الربعية للمالية الإسلامية لعام 2021م

نظم البنك المركزي السعودي يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1443هـ ورشة البنك المركزي الربعية للمالية الإسلامية لعام 2021م، حيث عُقدت الورشة افتراضياً، وتناولت عدة محاور في المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي.

وقد شهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الربعية المتخصصة في المالية الإٍسلامية برعاية البنك المركزي السعودي، الهادفة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة في صناعة المالية الإسلامية.

واشتملت الورشة على جلستين متتاليتين، حيث نُوقش في الجلسة الأولى “الاقتصاد الإسلامي وأهداف التنمية المستدامة” مستويات الاستدامة وأهم الفروقات بينها، إضافة إلى أدوات الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي وأهميتها. بينما تناولت الجلسة الثانية جانب “الصكوك وأنواعها ودورها في التنمية المستدامة” وتطرّق فيها إلى نشأة الصكوك وخصائصها ودورها في دعم التنمية المستدامة، والفرق بينها وبين الأصول الأخرى، إضافة إلى أبرز التطبيقات والتجارب الناجحة للصكوك على المستوى المحلي والدولي.