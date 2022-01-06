نيوكاسل يخطف نجم اتليتكو مدريد كيران تريبيير #NUFC  #NUFCTransfers

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن توصل نيوكاسل يونايتد لاتفاق مع أتلتيكو مدريد على ضم الإنجليزي كيران تريبير في الميركاتو الشتوي الحالي، ليكون أول صفقة كبرى تبرمها إدارة النادي الإنجليزي بعد الاستحواذ عليه من صندوق الاستثمارات السعودي.

وذكر المصدر ذاته أن تكلفة صفقة التعاقد مع الظهير الأيمن البالغ من العمر 31 عامًا ستصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 14 مليون جنيه إسترليني) مع متغيرات لم يفصح عن قيمتها، مشيرًا إلى أن النادي يسعى لإبرام 3 صفقات أخرى هذا الشهر.

ورصدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” علامات اقتراب رحيل تربيير من أتلتيكو مدريد، قائلة إن اللاعب ودع الجماهير عقب مواجهة رايو فاليكانو التي فاز بها الروخي بلانكوس بهدفين نظيفين يوم الأحد 2 يناير، وغاب عن تدريبات الفريق أمس الأول الثلاثاء 4 يناير 2022.

وبدا مدربه الأرجنتيني سيميوني مستسلمًا لرغبة لاعبه في الرحيل في تصريحاته التي نقلتها عنه “موندو ” إنه لاعب مهم لنا، قدم لنا أشياء عظيمة على المستوى الرياضي؛ لكن من الواضح أنه لا يمكنك الاحتفاظ بأي لاعب مدى الحياة”.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن تربيير غادر إلى إنجلترا لإتمام عملية انتقاله إلى نيوكاسل، وأن إدارة أتلتيكو قررت منحه 48 ساعة لإتمام الصفقة رغم أنها كانت تفضّل استمراره.

ولكن رغبة اللاعب في العودة إلى إنجلترا لأسباب عائلية، هي التي جعلته يختار نيوكاسل رغم الفرق الكبير من حيث قيمة المشروع الرياضي وحجم التحديات.

أرقام الإنجليزي كيران تريبيير مع أتلتيكو مدريد

شارك في 86 مباراة.

لعب 7014 دقيقة.

لم يسجل أي هدف.

قدّم 12 تمريرة حاسمة.

تلقى 3 بطاقات صفراء.

فاز بلقب الدوري الإسباني 2021/2020.