توظيف أكثر من ألف شاب وشابة في مطارات المملكة

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن تمكنها من توظيف 1095 موظف سعودي تحت مظلة برنامج “توطين” من بينهم 465 موظفة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الشركة السعودية للخدمات الأرضية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وبدعم مباشر من الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة النقل والخدمات اللوجستية لتوطين الوظائف التشغيلية في المطارات خلال العامين الماضيين، وذلك بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لدخول سوق العمل فيمجال الخدمات الأرضية.

وذلك منذ بدء تنفيذ المبادرة في عام 2020 وحتى نهاية عام 2021 بهدف رفع معدل التوطين في قطاع النقل الجوي وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 حيث بلغت نسبة التوطين الحالية في الشركة 82%.

وقد شملت هذ المبادرة توظيف شباب وشابات الوطن في العديد من الوظائف التشغيلية في ساحات وصالات المطارات، بما فيها مشغلي معدات الطيران ومراقبي الحمولة وممثلي مناولة الأمتعة وضبّاط الحركة.

إضافة إلى وظائف خدمات العملاء داخل صالات المطارات، وذلك في المحطات الرئيسية للشركة في عدة مدن حول المملكةوفقاً لخطة عمل تتماشى مع متطلبات التشغيل في المطارات.

وفي هذا الصدد يجدر بالذكر مشاركة الشركة السعودية للخدمات الأرضية في معرض التوظيف الافتراضي الأول لوزارة النقل والخدمات اللوجستية، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، انعكاسًا لجهودها في المساهمة في تطوير منظومة النقل بالكوادر الوطنية وتوطين الوظائف اللوجستية في قطاعات النقل في المملكة.

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، الأستاذ رائد الإدريسي، ضمن مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية في المعرض، أن الشركة تسعى بشكل مستمر إلى رفع نسب التوطين وتوفير فرص التدريب والتوظيف للكفاءات الوطنية الواعدة لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

ومن جانبه، ذكر نائب الرئيس للموارد البشرية في الشركة السعودية للخدمات الأرضية،المهندس أيمن الغامدي، أن برنامج “توطين” هو أحد أهم المبادرات لخلق فرص العمل وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية بما يتناسب احتياجات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزّة في القطاع الخاص، وبالتالي رفع مستوى جودة خدمات الشركة التي يقدمها أبناء وبنات الوطن.