القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو أحدهما يطلق النار في الهواء محاولًا إيذاء الآخر في #جازان

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة و أحدهما يطلق النار في الهواء من سلاح بحوزته محاولًا إيذاء الآخر، معرضاً حياته والآخرين للخطر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الواقعة مفتعلة بهدف التوثيق والنشر ، ليحظى بانتشار ورواج على شبكات التواصل الاجتماعي، وتم القبض عليهما، وهما مواطنان بمحافظة صبيا، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.