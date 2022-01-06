فرنسا تفرض غرامة 210 ملايين يورو على ” #جوجل” و” #فيسبوك”

فرض المنظمون في فرنسا غرامة مالية على “جوجل” و”فيسبوك” بقيمة 210 ملايين يورو (237 مليون دولار)، بسبب طريقة استخدامهم لملف تعريف الارتباط وهي البيانات المستخدمة في تتبع مستخدمي الإنترنت.

ويعد مبلغ الغرامة على “جوجل” والمقدر بـ150 مليون يورو (169.41 مليون دولار) هو أعلى مستوى على الإطلاق تفرضه اللجنة الوطنية الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات والحرية على الشركة، ويتجاوز الغرامة المالية التي تقدر بـ100 مليون يورو ومرتبطة أيضًا بملف تعريف الارتباط والتي طبقت على الشركة في ديسمبر 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن اللجنة فرضت غرامة بقيمة 60 مليون يورو (67.7 مليون دولار) على “فيسبوك”.

وأكدت اللجنة أن “فيسبوك” و”جوجل” و”يوتيوب” التابعة لها لا تسمح للمستخدمين رفض استخدام ملفات الارتباط بالمرونة نفسها التي تسمح بالموافقة عليها.

ومنحت اللجنة المنصتين مهلة مدتها ثلاثة أشهر للامتثال إلى القواعد، وفي حالة مخالفة ذلك سوف يتم فرض غرامة قدرها 100 ألف يورو (112.94 ألف دولار) يوميًا عليهما.