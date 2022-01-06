مصادرة 8 أطنان غذائية في العاصمة المقدسة.. وضبط مستودع مخالف في نجران

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمساندة الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، حملة ميدانية على المنشآت الغذائية ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، وذلك في إطار جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت البلدية أن الفرق الميدانية قامت بتكثيف حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في حي الخالدية، حيث جرى مُصادرة وإتلاف أكثر من 6 أطنان من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين, إضافةً إلى مصادرة طنين من الخضروات والفواكه المتنوعة مجهولة المصدر، وجرى إتلاف كامل المصادرات في الموقع، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كما نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية عدة جولات رقابية على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية لضمان وصول الغذاء الصحي الآمن والسليم لكافة المستهلكين، أسفر عنها إغلاق مطعم مخالف للاشتراطات الصحية، ومصادرة وإتلاف 130 كجم لحوم وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لسوء التخزين، وتطبيق عقوبة الإغلاق ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

في السياق؛ ضبطت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية وسط نجران الفرعية أمس، مستودعاً مخالفاً يمتهن تخزين الخضروات بطرق عشوائية مخالفة.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية خلال جولاتها اليومية، تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات، حيث جرى إتلاف 1100 كجم من الخضروات التالفة، ومجموعة من المخالفات الأخرى تمثلت في عدم ترخيص المستودع وسوء حفظ الخضروات وتخزينها بطرق غير صحيحة، مبينة أنه سيتم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية.

وأكدت الأمانة تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ لتعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية، وتطبيق الأنظمة بحق المحال المخالفة.