لا تقل عن دولار للبرميل.. المملكة تخفض أسعار النفط لآسيا

قالت ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفضت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير/شباط لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما لا يقل عن دولار واحد للبرميل. بحسب “رويترز”.

وتأتي التخفيضات السعرية الكبيرة بفعل الإمدادات المتزايدة بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في التكتل المعروف باسم أوبك+ زيادة الإنتاج 400 ألف برميل إضافية في فبراير/شباط مواصلة السياسة التي بدأتها في أغسطس آب الماضي.

ومن الممكن أن يدعم انخفاض أسعار الخام هوامش شركات التكرير الكبرى في مختلف أنحاء آسيا مثل إينيوس هولدنجز اليابانية وسينوبيك الصينية وريلاينس إندستريز الهندية.

وقالت المصادر إن شركة أرامكو السعودية عملاق صناعة النفط حددت سعر البيع الرسمي لشهر فبراير شباط للخام العربي الخفيف بعلاوة 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان/دبي بانخفاض 1.10 دولار عن الشهر السابق.

وهذا هو أدنى سعر للخام العربي الخفيف منذ ثلاثة أشهر.