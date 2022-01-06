منع 1.8 مليون منتج مخالف للمواصفات من دخول المملكة خلال 2021

منعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دخول أكثر من 1,8 مليون منتج مخالف للمواصفات القياسية الإلزامية الخاصة بالسلامة وكفاءة الطاقة، وذلك خلال عام 2021 ميلادية بزيادة 27% عن المنتجات المخالفة التي جرى منع دخولها خلال عام 2020 ميلادية.

وشملت المنتجات المخالفة والمعاد تصديرها خلال عام 2021 ميلادية (الإنارة، والثلاجات، والمكيفات، والغسالات، والنشافات، والسخانات، والإطارات)، حيث أوضحت الهيئة أنها كلفت مستوردي هذه المنتجات بإعادة تصديرها إلى خارج المملكة.

وبلغ عدد منتجات الإنارة التي جرى منع دخولها (1،706،653) منتجاً، فيما بلغت كمية “أجهزة التكييف، والغسالات، والنشافات، والثلاجات والسخانات” (49،423) منتجاً، وبلغ مجموع “الإطارات” (105،881) إطارات، كانت جميعها مخالفةً للمواصفات القياسية السعودية.