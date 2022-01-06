السعودية تفرض حظراً على #استيراد لحوم #الدواجن و #بيض_المائدة من #الدنمارك

قررت المملكة، حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من منطقة “سنترال دنمارك” بمملكة الدنمارك؛ وذلك بسبب ظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وتضمن القرار فرض حظر مؤقت على استيراد تلك المنتجات، وذلك بناء على خطاب صادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء، بشأن تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصـحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في تلك المنطقة.

يذكر أن المملكة كانت قد حظرت الشهر الماضي استيراد لحوم الدواجن والبيض من “ستافروبول” Stavropol بجمهورية روسيا الاتحادية؛ بسبب ظهور أنفلونزا.