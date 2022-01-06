بينهم جوارديولا.. مانشستر سيتي يعلن إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم، إصابة 21 شخصا بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة سويندن تاون غدا في كأس إنجلترا.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، إصابة مدرب الفريق الأول جوارديولا، و7 لاعبين، و14 موظفا بالنادي.

وأضاف البيان: “سجل مدير السيتي جواردولا اختبارا إيجابيا مع مساعده خوانما ليلو، ويخضعان للعزل، بجانب عدد من الحالات الإيجابية الأخرى بالفريق الأول”.

وأشار إلى أن جوارديولا سيغيب عن مواجهة الغد في كأس إنجلترا، على أن يتولى مساعده رودولفو بوريل مسؤولية الفريق، لافتا إلى أن عدد المصابين داخل الفريق ارتفع إلى 21 شخصا.