الرئيس التونسي منتقدا النهضة: كدسوا المليارات ويدعون الورع والتقوى

هاجم الرئيس التونسي قيس سعيد، حركة النهضة الإخوانية، قائلا إن هناك بعض الأشخاص يدعون الورع والتقوى رغم أنهم كدسوا المليارات في الداخل والخارج.

وأكد ضرورة محاسبة كل من أجرم في حق تونس خاصة وأنه لا يوجد أي شخص أو أي تنظيم فوق القانون.

وأكد أن الشعب يتطلع إلى تحقيق الكرامة ولا يقبل بالمساس بسيادته ويرفض كل محاولات الاستقواء بالخارج.

يشار إلى أن النيابة التونسية، قررت في وقت سابق، إحالة كل من راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، ونبيل القروي، رئيس حزب تونس، وسليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع السابق، للقضاء، بتهم مخالفة قوانين الإشهار السياسي، وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية، وغيرها من جرائم القانون الانتخابي.