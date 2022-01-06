العجمي ينتزع أول الوضح في منافسات سيف الملك

توج خالد محمد العجمي، بالمركز الأول في منافسات سيف الملك للون الوضح، ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، القام حالياً في الصياهد الجنوبية، شمال شرق الرياض.

وحصل على المركز الثاني في المنافسة ذاته، طاحوس فالح المسعري، وجاء ثالثاً فهيد بن فنيسان السبيعي، يليه محمد عوض المطيري، ثم رفاعي بن مناحي العجمي، وحل سادساً فيصل زايد الذيابي، جاء بعده عبدالله مطلق القريني، ثم عبدالله محمد فهد العجمي، وحل تاسعاً منصور صقر البقمي، وجاء في المركز العاشر عادل عيد الشمري.

واختتمت بمنافسات اليوم للون الوضح، فئة سيف الملك، حيث حقق المراكز الأولى كل من: عبدالله فهد الشريع في لون الصفر، وحامد بن سعود سمار العتيبي في الشعل، وهادي عبدالله العمور للشقح، وتصدر الحمر عبدالمحسن صالح الراجحي، وحصل نغيمش فهد بن قروش على المركز الأول في المجاهيم.