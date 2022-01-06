“هلا” تتصدر فئة اللقايا للبكار والقعدان

شاركت 581 مطية، اليوم الخميس، خلال الفترة المسائية في ثالث أيام منافسات جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، لفئة “لقايا”، “بكار ـ قعدان” ومسافة 5 كلم، على مضمار ميدان الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، والمقامة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة في الصياهد الجنوبية شمال شرق مدينة الرياض.

وحققت المطية “هلا” لمالكها حمد راشد حمد البريص المري، أفضل توقيت في الأشواط الصباحية، بزمن قدره 7:41.862 دقائق خلال الشوط الرابع عشر، فيما جاءت بقية نتائج المركز الأول على النحو التالي: “مرضية” لراشد سالم علي الغيلاني، “النمرود” لمبارك محمد بن نصره العامري، “صدى” لعبدالله محسن راشد الفهيده المري، “هملول” لأحمد محمد غنام الهاملي، “هقوه” لمبارك خميس عامر العمري، “شاهين” عوض صالح محمد ال رزق، “اشتياق” لمترك حميان مترك الدوسري، “سلهود” لبخيت محمد كردى المري، “الشامخة” لعلي عبدالله علي ال فهيده المري، “الناوي” لعبدالهادي راشد عبدالهادي الغفراني المري، “حربة” لمحمد مطر محمد دحروي العامري، “مرعب” لعبدالله سالم آل خلبان القحطاني، “الحوتية” لراشد عبيد سالم علي الراشدي.