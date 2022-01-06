مهرجان المؤسس.. ترقب لـ”الماراثون” في سباقات الهجن

استحدثت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته السادسة، منافسة “المارثون” في سباقات الهجن، بواقع 5 أشواط من مسافة 6 كم، تنطلق في 10 يناير الحالي

وتختلف سباقات “الماراثون” للهجن عن السباقات الأخرى، ففي سباقات الماراثون يمتطي الذلول راكب بشري عمره لا يقل عن 18 عاماً، ويحمل جنسية الدولة التي تشارك منها المطية، ويستبعد من ذلك الراكب الآلي، كما يشترط في سابقات “الماراثون” للهجن أن يكون عمر الهجن المتسابقة من 5 سنوات وصاعداً، ويستبعد من ذلك سن الحق والمفرود.

وتعتبر سباقات “الماراثون” للهجن أحد الرياضات العربية الأصيلة التي مارسها العرب قديماً، وتوارثتها الأجيال على مر العصور والأزمان، ويقام هذا السباق بانتظام، وبتنظيم المهرجانات والاحتفالات الشعبية الكبيرة خلال فترات إقامته.

وشهدت سباقات الهجن هذا العام، زيادة بواقع الضعف عن النسخة السابقة، زجت خلالها 8 دول بـ 8068 مطية، تمثل المملكة العربية السعودية 4897 مطية، والإمارات العربية المتحدة مشاركة بـ 1397، وقطر بـ1289مطية، وعمان 226 مطية، والكويت 206، والبحرين 31، الولايات المتحدة الأمريكية بـ 21، والأردن بمشاركة واحدة.