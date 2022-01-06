مهرجان المؤسس يُحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حرصت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، المقام في الصياهد الجنوبية، على تقديم التسهيلات والدعم المباشر لشباب الوطن من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مثل عربات الفود ترك والمقاهي وغيرها من المشاريع الأخرى، بهدف فتح المجال أمام الشباب والشابات من أبناء الوطن للحصول على رافد اقتصادي جديد لهم من خلال المهرجان.

وتحتضن أرض الصياهد قرابة 100 مطعم ومقهى وعربات فود ترك، يديرها شباب سعوديون، وعمل على تجهيزها أياد سعودية شابة، حيث يقول عمر السبيعي أحد أصحاب العربات المشاركة في المهرجان: “شكل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة فرصة كبيرة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة من خلال الدعم على مختلف الأصعدة”.

وتابع: “المشاركة تعزز تنمية روح العمل لدى الشباب السعودي، وكذلك روح المبادرة من خلال المشروع الخاص الذي يقوم الشاب بنفسه في العمل به وتطويره”.