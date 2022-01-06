الكويت تعلن رسميًا تطبيق التباعد في المساجد للوقاية من عدوى كورونا

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت عن إعادة تطبيق التباعد بين المصلين في المساجد اعتبارا من صلاة الجمعة يوم غد 7 يناير، بناء على طلب السلطات الصحية بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المهندس فريد أسد عمادي إنه بناء على طلب السلطات الصحية وبسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا سيتم تطبيق التباعد بين المصلين في كافة المساجد وذلك اعتبارا من صلاة الجمعة يوم الغد 7 الجاري.

وتم التشديد على كافة الأئمة بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المصلين من ارتداء الكمام وإحضار السجادة الخاصة وتطبيق التباعد وعدم التهاون في ذلك.

ولفت عمادي إلى أنه تم التعميم على الأئمة والخطباء بتطبيق التباعد من صلاة الجمعة.