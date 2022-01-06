بعد ٢٤ ساعة من تدشينه ..إحراق تمثال لقاسم سليماني في إيران

أضرم مجهولون النار في تمثال للواء قاسم سليماني في جنوب غرب إيران، تزامنا مع إحياء طهران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة أميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام

وذكرت وكالة “إسنا” أن “تمثال اللواء الذي تم كشف النقاب عنه صباح أمس (الأربعاء) في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد (مركز) محافظة تشهارمحال وبختياري، تم إحراقه خلال الليل بعمل مشين ارتكبه أفراد مجهولون”.

واعتبرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني “إيريب نيوز”، أن إضرام النار هو “عمل مشين بحق تمثال رفع في الذكرى الثانية” لمقتل سليماني.