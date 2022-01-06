صحة القصيم تعلق على ما يتم تداوله بشأن إصابة أشخاص بالعمى بعد علاجهم في مستشفى خاص

علقت ⁧‫صحة القصيم‬⁩ على ما تم تداوله حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم على يد أحد الأطباء بمستشفى خاص.

وقالت صحة القصيم في بيان: إشارة إلى الخبر المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي حول شكوى عدد من الأشخاص بشأن إصابتهم بالعمى بعد علاجهم عند أحد الأطباء بمستشفى خاص

في منطقة القصيم

فإن صحة القصيم تود الإيضاح أن الجهة المختصة لديها قامت بعد تلقي البلاغات

في حينه وعلى الفور بمتابعة الموضوع والتحقق منه واتخاذ كافة الاجراءات النظامية اللازمة، ومن ثم أحالت الشكوى إلى الهيئة الصحية الشرعية و التي تختص بالنظر في الأخطاء الطبية، وإصدار القرارات المناسبة وفق نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة