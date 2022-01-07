كنو هلالياً حتى 2025 و#النصر يرد بتحريك إجراءات قانونية فورية

ما إن أعلنت إدارة نادي الهلال عن توقيعها عقد احترافي مع اللاعب “محمد كنو” حتى العام 2025 إلا وقامت إدارة نادي النصر بتحريك اجراءات قانونية فورية ضدها بحجة التوقيع مع اللاعب.

وبحسب مصادر مطلعة فقد وقع نادي النصر عقداً رسمياً مع محمد كنو الذي وقع لنادي الهلال يوم الثاني من يناير الجاري وتم توثيق العقد لدى لجنة الاحتراف بحسب ذات المصادر.

وأثار توقيع “كنو” للهلال جدلاً واسعاً على الساحة الرياضية ، حيث أعلنت إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد كنو.

وأوضح نادي النصر في بيان صادر من إداراته أنه كان قد وقع عقداً احترافياُ مع اللاعب كنو بعد دخوله الفترة الحرة، مبيناً أنه تم رفع نسخة من العقد إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت أنها قامت بإرسال إشعار إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على ما وصفتها بالمخالفة القانونية الكبيرة.

ونوّه النادي إلى أن فسخ التعاقد يترتب عليه إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.