استقرار أسعار الذهب وسط ترقب لـ”الفائدة” الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم، قبيل بيانات الوظائف الأمريكية، فيما يتأهب المستثمرون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً طفيفاً بـ 0.1% ليستقر عند 1790.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0341 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه لجلستين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.2% لتصل إلى 1792.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيراً يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليسجل 966.50 دولار للأوقية.