أبها: ضبط 187 كجم من اللحوم الفاسدة المجهزة للتسويق داخل سكن عمال

ضبطت فرق الرقابة المسائية بأمانة عسير مطعما يجهز المواد الغذائية في سكن للعمال بمدينة أبها.

وفور ضبط الموقع تبين أن العمالة تقوم بتخزين وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية و تدني مستوى النظافة ومخالفة شروط النقل والتخزين وسوء تداول المواد الغذائية .

وعلى إثر ذلك أغلق الموقع وتم مصادرة وإتلاف نحو 187 كجم من اللحوم الحمراء و البيضاء الفاسدة التي كانت معدة في بيئة غير صحية و جاهزة لتسويقها .

وأوضحت الأمانة أنه وفور مداهمة الموقع اتضح أنه يستخدم في الأصل سكنا للعمال، مبينة أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات التي ضبطت من قبل الأمانة حسب النظام.

وأفادت بأنه تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية وإتلافها بالإضافة الى أدوات ومواد أخرى كانت تستخدم لتجهيز المواد الغذائية و جميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكدت أمانة عسير أنها تقوم بتكثيف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.